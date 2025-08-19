Porto Alegre,

Publicada em 19 de Agosto de 2025 às 12:03

Lula convoca reunião ministerial para a próxima semana

Encontro ocorre em um contexto de tensões na política internacional com as sanções dos Estados Unidos ao Brasil

CanalGov/Reprodução/JC
Agências
O presidente Lula (PT) realiza a segunda reunião ministerial de seu governo na próxima semana. A previsão é de que o encontro ocorra na terça-feira (26).
De acordo com três integrantes do Planalto, as convocações aos ministros já iniciaram.
O encontro ocorre em um contexto de tensões na política internacional com as sanções dos Estados Unidos ao Brasil, além de ruídos na política interna, como conflitos com a presidência do União Brasil, partido que integra a base governista.
Em janeiro, Lula fez a primeira reunião do ano com os chefes das pastas, sob expectativas de trocas no comando de várias delas. De lá para cá, o petista demitiu Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, Nísia Trindade, da Saúde, e Carlos Lupi, da Previdência.
No último encontro, o presidente havia mandado recados indiretos ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e votos de boa gestão ao presidente americano eleito Donald Trump, recém-empossado na época.

