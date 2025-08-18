Zema evita embate após filhos de Bolsonaro citarem ratos e diz que 'até marido e mulher discordam'



O governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), evitou rebater as críticas dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) feitas a ele e a outros governadores da direita.

No domingo, uma publicação de Carlos Bolsonaro, compartilhada pelo irmão Eduardo, afirmou que os governadores agem como ratos e oportunistas enquanto tentam herdar o espólio político de seu pai, que está inelegível e cumpre prisão domiciliar.

Em entrevista coletiva nesta segunda, Zema disse ter ficado surpreso com a crítica, mas evitou embate com a família Bolsonaro.

"Nós da direita temos as mesmas propostas, estamos lutando pelos mesmos objetivos. Eu fico até surpreso, mas compreendo. Me solidarizo com a família, que tem vivido um momento difícil. Continuamos caminhando juntos. Até marido e mulher discordam, né? Então o que dizer de partidos políticos diferentes?", afirmou o mineiro.

Zema, que lançou sua pré-candidatura à Presidência no último sábado (16), em São Paulo, tem se aproximado do eleitorado bolsonarista em discursos e publicações nas redes.

No evento do fim de semana, ele não descartou a possibilidade de compor com outros partidos se o ex-presidente pedir.

"Eu já participei de duas campanhas, em 2018 e em 2022, e sempre falo que, no decorrer da campanha, ajustes feitos pelos partidos políticos sempre são possíveis", declarou ao ser questionado se abriria mão de sair à Presidência caso Bolsonaro solicitasse.

Além do mineiro, também tentam se credenciar como potencial sucessor de Bolsonaro os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

A publicação de Carlos, feita na rede social X (antigo Twitter), diz que, enquanto seu pai está preso e doente e muitos de seus apoiadores estão presos ou são alvos da Justiça, os governadores -a quem ele se refere como "tais 'direitistas'"- silenciam.

"A verdade é dura: todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar 'fora PT', mas não entregam liderança, não representam o coração do povo. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética", disse Carlos.

A agenda de Zema nesta segunda foi a primeira dele como pré-candidato às eleições do próximo ano. Ele esteve em Contagem, município da região metropolitana de Belo Horizonte, para a inauguração de uma bacia de contenção contra enchentes.

A prefeita do município é Marília Campos, do PT. O encontro, que começou em tom amistoso, terminou com a prefeita e sua equipe deixando a cerimônia antes do encerramento.

De acordo com auxiliares da petista, ela teria ficado desconfortável com um pedido do cerimonial do governador para que Marília deixasse uma área onde Zema e aliados gravariam um vídeo ao lado de moradores da região.

Procurada, a assessoria do Governo de Minas não respondeu.