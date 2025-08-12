Deputada gaúcha Fernanda Melchionna propõe que Lei Magnitsky não tenha efeito no Brasil

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) apresentou um projeto de lei para tornar sem efeitos no Brasil a Lei Magnitsky, aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo governo de Donald Trump.

A proposta proíbe que as instituições financeiras e demais entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil apliquem, no território nacional, "sanções de natureza administrativa ou financeira decorrentes de normas ou atos estrangeiros sem previsão em lei brasileira ou ato normativo de autoridade competente nacional, e estabelece penalidades".Na justificativa do projeto,, inclusive membros do Supremo Tribunal Federal"."A repercussão do caso evidenciou a, à revelia da soberania nacional", diz o texto.A parlamentar argumenta ainda que a proposição busca "afirmar um princípio elementar do Estado de Direito:"Em outras palavras, este projeto visa reafirmar que,de potências estrangeiras ou à lógica de dependência imposta por pressões econômicas e geopolíticas", finaliza.