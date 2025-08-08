Após motim, governistas pedem suspensão de bolsonaristas

Deputados da base governista na Câmara decidiram, nesta quinta-feira (7), acionar a Mesa Diretora da Casa contra cinco parlamentares bolsonaristas que participaram da ocupação da cadeira do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL).



É atribuída suposta quebra de decoro parlamentar aos deputados Júlia Zanatta (PL-SC), Marcel van Hattem (PL-RS), Marcos Pollon (PL-MS), Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Zé Trovão (PL-SC). O pedido é pela suspensão sumária do mandato dos deputados, cautelarmente, por seis meses. Os pedidos são subscritos pelo PT, PSB e PSOL.

A ação é paralela à que deve ser anunciada pela Mesa Diretora, que estuda as imagens da obstrução para apresentar possíveis representações contra deputados.

Em nota, o deputado Marcel Van Hattem repudiou a ação, classificando-a como incoerente. Para o parlamentar gaúcho, os atos da oposição seguiram dentro da normalidade parlamentar, mesmo que tenham ocorrido excessos, como em tantos outros episódios no Congresso. "O que o PT está pedindo é um absurdo, ainda mais vindo de quem tem um presidente da República descondenado, corrupto e condenado em todas as instâncias. Não têm moral nenhuma para cobrar coisa alguma de ninguém", pontuou.