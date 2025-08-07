Porto Alegre,

Publicada em 07 de Agosto de 2025 às 20:41

Tarcísio visita Bolsonaro em prisão domiciliar

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas teve autorização de Moares para visitar Bolsonaro

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
Agências
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou nesta quinta-feira (7) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na casa dele, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. O encontro durou cerca de duas horas. Tarcísio chegou por volta das 14h30min, sem falar com a imprensa. O governador de São Paulo recebeu autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para visitar Bolsonaro horas antes. O governador paulista disse haver razões político-institucionais e humanitárias, ao pedir a autorização.
Nesta quinta (7), Moraes também autorizou que a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), o deputado federal gaúcho Luciano Zucco (PL) e outras três pessoas conversassem com o ex-presidente em casa. Todos os visitantes precisam cumprir as medidas determinadas pelo ministro do Supremo. Eles são proibidos de utilizar o celular na casa de Bolsonaro e não podem tirar fotos ou gravar vídeos com o ex-presidente.
O ex-presidente já recebeu nesta semana a visita do senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil, e do filho mais velho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
 

