Lula: 'Trump não tinha o direito de anunciar as taxações como anunciou'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira (5) que o Brasil merece respeito e criticou a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao anunciar novas taxações contra o País. "O presidente norte-americano não tinha direito de anunciar taxações como anunciou ao Brasil", disse durante abertura da 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, no Palácio Itamaraty.

Segundo Lula, Trump poderia ter ligado a ele ou ao vice-presidente Geraldo Alckmin, já que haveria disposição para diálogo. Ele acrescentou ainda que aO presidente reforçou que o Brasil merece respeito no cenário internacional e destacou seu papel como exemplo de País negociador. "Tem gente que acha que a gente é vira lata, tem gente que não gosta de se respeitar. E ninguém pode dizer que tem um governo que gosta mais de negociar do que nós. Eu nasci na vida política negociando ... nesse mundo, ninguém me dá lição de negociação", afirmou, ao reiterar que já lidou com vários magnatas.Ele criticou a ausência de figuras nacionalistas no País e emendou que, hoje, os empresários são mais mercantilistas. Ode ser tratado como pertencente ao Terceiro Mundo.Lula também disse que. "Hoje você tem mais mercantilistas do que nacionalistas. Então, defender o Brasil ficou muito mais complicado", classificou.Ele ainda afirmou que nasceu na vida política negociando. "Ninguém me dá lição de negociação, eu já lidei com muitos magnatas do mundo. E eu respeito todos. Eu duvido que alguém tenha sido tratado com desrespeito por mim", comentou.