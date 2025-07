Sanção a Moraes é fruto de má informação sobre a democracia brasileira, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou na manhã desta quinta-feira (31), que a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é fruto de "má informação" sobre a democracia brasileira. Ele voltou a criticar o esforço de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o Brasil nos EUA.

O governo brasileiro vem reclamando da contaminação política nas tratativas com os EUA para reverter o tarifaço. Conforme relatou ao Broadcast Político, a comitiva de senadores brasileiros nos EUA chegou inclusive a evitar a divulgação de suas agendas com receio de embargo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).O governo dos Estados Unidos sancionou na quarta-feira (30), o, que permite punições a estrangeiros acusados de graves violações de direitos humanos. A ação tem como uma das principais justificativas o indiciamento de Jair Bolsonaro.Na manhã desta quinta-feira (31), ao ser questionado sobre a sanção, Haddad comentou que o, além de ter o judiciário independente.Sobre a tarifa de 50%, oficializada nesta última quarta-feira sobre parte da pauta exportadora do Brasil, Haddad "disse que nada do que foi decidido ontem não pode ser revisto" e reforçou que o governo vai seguir o diálogo, levando argumentos técnicos ao governo norte-americano.", afirmou, ressaltando também que há "muito trabalho pela frente", apesar do alívio para alguns setores que ficaram de fora da tarifa. Uma nova reunião de Haddad com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, deve ocorrer em breve.