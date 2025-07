Praça dos Três Poderes fica cercada por 3 dias após deputado montar barraca, Ibaneis fala em tirar grades

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse nesta segunda-feira (28) que quer retirar "o mais rápido possível" as grades instaladas em volta da Praça dos Três Poderes na sexta-feira (25).

No mesmo dia, o deputado federal Helio Lopes (PL-RJ) havia montado uma barraca na praça para protestar contra as ações judiciais às quais responde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Bolsonaro está com a liberdade restrita desde 18 de julho. Lopes foi removido do local por ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, o mesmo que deu a decisão contra Bolsonaro na última semana.

"Não existe determinação, mas espero que a gente retire ela [a grade] o mais rápido possível", disse Ibaneis no Palácio do Planalto. O governador também afirmou que cercamento foi realizado porque não se sabia se existia um movimento coordenado para que mais pessoas fossem protestar no local. "Estávamos num momento bastante delicado também porque estamos tendo o Motoweek [um encontro de motociclistas em Brasília] e a gente sabe que grande parte desses motociclistas são de direita, ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro", declarou o governador.

Apoiadores de Bolsonaro têm prometido uma motociata - manifestação de motociclistas que ficou popular durante o governo do hoje ex-presidente- para terça-feira (29) e sugerido que o político participará do ato.

Mesmo cercada, a Praça dos Três Poderes tem acesso aberto ao público na maior parte de sua área. Na manhã desta segunda, a reportagem viu sete vendedores ambulantes trabalhando no local e alguns turistas visitando a praça -que fica entre a sede do STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Além disso, cavaletes da Polícia Militar fechavam uma das faixas da rua que dá acesso à praça e passa na sua lateral.

Além da cerca na Praça dos Três Poderes, há uma estrutura semelhante em frente ao STF. Essa, segundo a Corte, não tem data para ser retirada. O Palácio do Planalto também estava cercado na manhã desta segunda-feira. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), órgão responsável pela segurança do local, informou durante a tarde que as estruturas foram retiradas.