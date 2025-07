Eduardo Bolsonaro volta a criticar Tarcísio após trégua anunciada

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar nesta quinta-feira (24), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No X, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou Tarcísio por manter como vice-líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil), ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL).