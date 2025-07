Kalil Sehbe é aprovado para compor diretoria do Banrisul 

Os deputados estaduais gaúchos aprovaram nesta terça-feira (15), por unanimidade, a indicação do Executivo de Kalil Sehbe Neto para assumir cargo de diretor do Banrisul. A aprovação ocorreu na última sessão ordinária antes do início do recesso parlamentar de inverno, que começa oficialmente nesta quinta-feira (17) e se estende até 31 de julho.

Kalil Sehbe é ex-vereador de Caxias do Sul e ex-deputado estadual pelo Rio Grande do Sul por quatro mandatos. Ele estava atuando desde 2015 na diretoria do Badesul, e tem formação em Administração de Empresas pela Pucrs.

A sessão em que a indicação de Sehbe foi aprovada marcou o fim das votações no primeiro semestre legislativo de 2025. Apesar disso, deputados gaúchos devem se reunir nesta quarta-feira (16) para uma audiência na Comissão de Economia da Assembleia para tratar dos impactos da tarifa de 50% a produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião contará com a participação do presidente da Fiergs, Claudio Bier.