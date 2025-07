"Não aceito que o Trump venha meter o bedelho em um caso interno", diz Mourão

O senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou nesta terça-feira (15) que a "injustiça" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um problema do Brasil e que não aceita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, meta o bedelho.

"Eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso", disse Mourão.

A declaração de Mourão aprofunda o isolamento político de Bolsonaro e seus filhos Eduardo e Flávio diante do tarifaço. Governadores de direita que enalteceram Trump e atacaram Lula em um primeiro momento mudaram o discurso e agora admitem o impacto da sobretaxa e buscam saídas diplomáticas.

Ao anunciar o tarifaço na semana passada, Trump citou Bolsonaro e criticou o Supremo. Nos últimos dias, Bolsonaro, Eduardo e Flávio têm repetido que a única saída para evitar a sobretaxa aos produtos brasileiros a partir de agosto é a aprovação de uma ampla anistia pelo Congresso Nacional.

Mourão falou sobre o tema na audiência pública da Comissão de Relações Exteriores do Senado. O senador disse que Trump abandonou "soft power" (poder suave) em prol do poder bruto da coerção e do dinheiro. Acrescentou que a taxação também vai prejudicar os anti-americanos.

A situação política de Bolsonaro, acusado de tentar um golpe de Estado, foi citada por Trump na carta em que anunciou a sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros importados. Segundo ele, o Brasil está fazendo "uma coisa horrível" contra o ex-presidente.