MDB homenageia Ibsen Pinheiro em reinauguração da sede estadual

O MDB no Rio Grande do Sul homenageou, nesta segunda-feira (14), o ex-deputado federal gaúcho Ibsen Pinheiro, que faleceu em 2020. O evento também marcou a reinauguração da sede estadual do partido e do auditório, que foi batizado com o nome do político.

Compareceram à homenagem o presidente do MDB gaúcho, deputado estadual Vilmar Zanchin, além do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o ex-prefeito José Fogaça, o ex-senador e ex-governador do RS Pedro Simon e os ex-governadores Germano Rigotto e José Ivo Sartori.

Na ocasião, Zanchin falou da reforma realizada na sede do partido e destacou a homenagem ao político. "O principal, estamos dando o nome do nosso saudoso Ibsen pinheiro a este auditório, como um gesto de agradecimento por tudo que ele fez pelo nosso partido, pelo nosso Rio Grande e pelo Brasil", disse o dirigente.

Ibsen Pinheiro foi vereador de Porto Alegre, deputado estadual, deputado federal e presidiu a Câmara dos Deputados. Também comandou o MDB gaúcho por dois mandatos.