Trump diz que tarifas secundárias contra Rússia serão 'muito poderosas' e promete armas à Otan

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a endurecer o tom contra a Rússia e afirmou nesta segunda-feira que "tarifas secundárias serão muito poderosas" caso não haja avanços sobre um cessar-fogo na Ucrânia em 50 dias.



"Podemos impor uma secundária de 100% sobre a Rússia sem o Senado", disse, ressaltando que tarifas de "100% sobre a Rússia seria o mesmo que 500%. 500% sobre a Rússia perde o sentido depois de um tempo". O comentário é uma alusão a um projeto bipartidário no Senado que propõe tarifas de 500% sobre os russos.



Durante declarações na Casa Branca ao lado do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, Trump criticou a condução do conflito por seu antecessor, Joe Biden. "A guerra da Ucrânia é uma guerra dos Democratas, uma guerra de Biden, não dos Republicanos", disse. Ele considerou que as negociações com Moscou "só continuam e continuam", sem avanços, e avaliou que o prazo de 50 dias que estabeleceu para discutir a paz "é bem curto".

Otan

Apesar do tom crítico, Trump garantiu que "bilhões em equipamentos militares serão enviados para a Otan" e afirmou que mísseis Patriot irão à Ucrânia por meio da aliança. "Voltamos a ser amigos da Otan após o comprometimento de gastar 5% do PIB para defesa", disse. "Estou ansioso para a conclusão do nosso Domo de Ouro também", acrescentou, em referência a um projeto para implementar sistema de defesa semelhante ao de Israel.



Trump garantiu que ele e Rutte estão alinhados sobre os próximos passos no conflito: "Rutte e eu sabemos o que deve ser feito. Vamos garantir que a Ucrânia queira um acordo de paz."