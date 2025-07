Nunes repete Trump e Tarcísio, contesta TSE e defende candidatura de Bolsonaro em 2026

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) repetiu nesta segunda-feira (14) os mesmos argumentos do presidente Donald Trump (EUA) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para defender a candidatura de Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem.

Dessa forma, contesta diretamente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que aplicou duas condenações ao ex-presidente e o tornou inelegível até 2030 por ataques à Justiça Eleitoral e pelo uso da máquina pública no período eleitoral de 2022.

"O que eu sinto como democrata é que ele deveria disputar a eleição, para a população definir. Me parece que tirar alguém do cenário eleitoral onde população vai ter o o seu direito pleno da democracia, que é a escolha, me parece que não é o melhor caminho", disse o prefeito de São Paulo à GloboNews.

Na semana passada, Tarcísio compartilhou a postagem do presidente de Trump em apoio a Bolsonaro e afirmou ainda que o ex-presidente do Brasil "deve ser julgado somente pelo povo brasileiro, durante as eleições".

Ao endossar Trump, o governador bolsonarista criticou processos envolvendo o ex-presidente tanto no Supremo Tribunal Federal (STF), no qual Bolsonaro é réu no julgamento da trama golpista após as eleições de 2022, quanto a decisões do TSE.

Na Presidência, Bolsonaro acumulou uma série de declarações golpistas às claras, provocou crises entre os Poderes, colocou em xeque a realização das eleições de 2022, ameaçou não cumprir decisões do STF e estimulou com mentiras e ilações uma campanha para desacreditar o sistema eleitoral do país.

Após a derrota para Lula, incentivou a criação e a manutenção dos acampamentos golpistas que se alastraram pelo país e deram origem aos ataques do 8 de Janeiro. Nesse mesmo período, adotou conduta que contribuiu para manter seus apoiadores esperançosos de que permaneceria no poder e, como ele mesmo admitiu publicamente, reuniu-se com militares e assessores próximos para discutir formas de intervir no TSE e anular as eleições.