Fase de envio de propostas para Consulta Popular 2025 começa na terça

O governo do Estado e o Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Coredes) abrem, na terça-feira (15), a fase de envio de propostas da Consulta Popular 2025. A iniciativa permite que a população apresente sugestões de projetos e ações que podem ser incorporadas ao orçamento estadual do próximo ano. O período para participação vai até 10 de agosto, de forma totalmente digital, por meio do Portal da Consulta Popular.

• LEIA TAMBÉM: Emendas crescem R$ 170 bi em dez anos e expõem disputa entre governo, Congresso e STF



Na etapa inicial, cidadãos de todas as regiões do Estado podem enviar ideias relacionadas a desenvolvimento local, melhorias em serviços públicos e investimentos em diferentes áreas. As propostas serão analisadas tecnicamente e, posteriormente, discutidas nas assembleias regionais promovidas pelos Coredes.



Em 2024, a participação popular cresceu 31% na comparação com 2023, com mais de 1.100 sugestões registradas em todo o Rio Grande do Sul. Assim como no ano anterior, estão previstos R$ 60 milhões para execução das propostas mais votadas pela sociedade.



Após a fase de envio de ideias, os projetos habilitados seguirão para votação, prevista para ocorrer em outubro. Na etapa inicial, cidadãos de todas as regiões do Estado. As propostas serão analisadas tecnicamente e, posteriormente, discutidas nas assembleias regionais promovidas pelos Coredes.registradas em todo o Rio Grande do Sul. Assim como no ano anterior, estão previstos R$ 60 milhões para execução das propostas mais votadas pela sociedade.Após a fase de envio de ideias, os projetos habilitados seguirão para votação, prevista para ocorrer em outubro.

Consulta Popular

A Consulta Popular foi instituída em 1998 e contribui para aproximar o governo da sociedade, estimular o diálogo regional e fortalecer a democracia participativa no RS. O processo oferece a oportunidade para o cidadão decidir, por meio do envio de propostas e de votação popular, as prioridades regionais que poderão receber financiamento do orçamento estadual, cujo valor é fixado anualmente.



A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) é o órgão responsável pela realização da consulta no governo do Estado.