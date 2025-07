Grazi Oliveira assume Procuradoria da Mulher na Câmara

Reafirmando o compromisso de ampliar o combate ao feminicídio na Capital, a vereadora Grazi Oliveira (PSOL) foi empossada como Procuradora da Mulher na Câmara de Porto Alegre, em cerimônia que ocorreu na tarde desta quarta-feira (02). A parlamentar ocupará o cargo pelos próximos seis meses. Grazi é a segunda mulher negra a assumir o cargo, que já foi ocupado pela vereadora Karen Santos (PSOL).

De acordo com a vereadora, o principal foco da sua gestão será aumentar a efetividade de políticas de combate à violência contra a mulher e ampliar serviços de apoio e acolhimento às vítimas. "É muito significativo e vamos lutar para fazer com que a Procuradoria seja ativa. A gente espera, sim, poder contribuir no combate ao feminicídio, que hoje representa uma epidemia no nosso Estado", analisou.

Em agosto, a Procuradoria sediará uma audiência pública junto da Comissão Externa da Câmara dos Deputados de Acompanhamento dos Feminicídios no Rio Grande do Sul, com o objetivo de discutir mecanismos para frear a violência no Estado. Também serão feitas visitas a espaços de acolhimento a vítimas de violência na Capital, ação conjunta com a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, liderada pela deputada Bruna Rodrigues (PCdoB).