Ministério Público do RS apresenta prestação de contas de 2024 na Assembleia

O procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, compareceu à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (2) para apresentar uma prestação de contas do Ministério Público do Estado referente ao ano de 2024. Na ocasião, Saltz destacou que a ação é voltada para a transparência e para o diálogo durante a gestão. Conforme o procurador-geral, a prestação de contas é um testemunho de compromisso com a justiça, ética e cidadania. Além disso, ele pontuou que o MP está aberto ao diálogo, aprimoramento e ações conjuntas. "Buscamos ser uma instituição feita por pessoas para pessoas", frisou Saltz.