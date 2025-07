Assembleias do Orçamento Participativo começam em 7 de julho

A rodada de 2025 do Orçamento Participativo (OP) ocorre de 7 de julho a 11 de agosto. Após serem canceladas em 2024 por causa da enchente, as reuniões serão retomadas com o diferencial de ter a Usina do Gasômetro como sede das assembleias temáticas e a da região Centro.



“É um momento importante, após o período da enchente, no ano passado, quando celebramos os 35 anos do OP sem assembleias. Agora, com certeza, retornaremos com bastante mobilização das comunidades e em um local emblemático para a cidade, que é a Usina do Gasômetro”, destaca o secretário de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural (Smgov), Cassio Trogildo.



A abertura da rodada se dará com as assembleias temáticas e da região Centro na Usina, de 7 a 16 de julho. Após este período, são realizadas as demais reuniões regionais, até 11 de agosto, completando-se o ciclo com as 6 temáticas e 17 regiões do OP.

LEIA TAMBÉM: RecuperaPoa é aprovado na Câmara de Porto Alegre



Durante as reuniões, a população da cidade se mobiliza para apresentar suas questões aos representantes do governo, para eleger os seus conselheiros e definir o número de delegados para o ciclo 2025/2026, além de definirem as prioridades de investimentos para o orçamento de 2026.



Os encontros ocorrem, durante a semana, a partir das 19h, e, nos sábados, o início é às 15h.

As inscrições de chapas para concorrer às vagas de conselheiros das regiões e temáticas devem ser realizadas até sete dias úteis antes de cada assembleia. Para as temáticas, as inscrições são realizadas na Coordenação das Subprefeituras. Já as inscrições das regiões devem ser entregues na respectiva subprefeitura.