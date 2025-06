Manifestação de Bolsonaro reuniu 12 mil pessoas na Avenida Paulista, diz monitor ligado à USP

A manifestação "Justiça Já", organizada neste domingo (29), na Avenida Paulista, pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e pelo pastor Silas Malafaia, reuniu cerca de 12,4 mil pessoas, segundo estimativa do Monitor do Debate Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) - instituição ligada à Universidade de São Paulo - e da ONG More in Common. A margem de erro é de 1,5 mil pessoas para mais ou para menos.



A contagem foi feita no pico do ato, às 15h40min, com base em 34 imagens aéreas analisadas por inteligência artificial.



Cinco imagens captadas por drone foram selecionadas para a contagem, abrangendo dois pontos de concentração na Paulista.

O monitor usou o método P2PNet (Point to Point Network), criado por pesquisadores da Universidade de Chequião, na China, em parceria com a Tencent.



Para comparação, na manifestação realizada em 6 de abril, em defesa da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, também na Paulista, o monitor contou 44,9 mil pessoas.



Durante o ato deste domingo, Bolsonaro afirmou que, caso a direita bolsonarista conquiste maioria na Câmara e no Senado em 2026, será possível "mudar o destino do Brasil".



"Inclusive, não interessa onde eu esteja, aqui ou no além. Quem estiver na liderança vai mandar mais que o presidente da República", disse ele.



Inelegível até 2030, o ex-presidente tem focado na eleição de aliados para o Legislativo, com vistas a avançar em pautas como pedidos de anistia e cassação de ministros do Supremo Tribunal Federal.



Estiveram presentes os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Jorginho Mello (PL) de Santa Catarina, e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro.



