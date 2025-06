PSB inicia comemorações dos 40 anos com articulações para as candidaturas do próximo ano

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) iniciou neste final de semana as celebrações dos 40 anos da refundação da sigla no Rio Grande do Sul. Na sexta-feira (27), foi inaugurada a galeria dos ex-presidentes da legenda e lançado oficialmente um selo comemorativo à data. Enquanto isso, no sábado (28), lideranças estaduais se reuniram com dirigentes municipais e pré-candidatos às eleições de 2026 na Assembleia Legislativa, momento que serviu de articulação das futuras campanhas.

Além do presidente estadual Mário Bruck e do presidente eleito José Stédile, que assume a direção da sigla a partir de agosto, participaram das atividades políticos ligados à legenda, como o deputado federal Heitor Schuch, o deputado estadual Elton Weber, e lideranças regionais como os vereadores Cesinha Brisolara (Pelotas), Juquinha (Rio Grande), Wagner Petrini (Caxias do Sul) e Amaral Negrito (Esteio). Representantes dos segmentos partidários e movimentos sociais também estiveram presentes, assim como o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PDT).



"O PSB chega aos 40 anos com raízes profundas na história política do Rio Grande do Sul e com a responsabilidade de plantar as sementes do futuro. Seguimos construindo um projeto de desenvolvimento, inclusão e justiça social para o nosso estado", afirmou Mário Bruck, conforme nota enviada à imprensa.