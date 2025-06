Senadores da bancada gaúcha votram contra aumento do número de deputados

Os três senadores gaúchos, Paulo Paim (PT), Luis Carlos Heinze (PP) e Hamilton Mourão (Republicanos), votaram contra o aumento do número de deputados federais. A coluna Repórter Brasília, do Jornal do Comércio, já havia adiantado a inconformidade dos parlamentares com a proposta, que deve custar R$ 65 milhões por ano, com a criação das 18 vagas, incluindo salários, benefícios e estrutura para novos parlamentares. A medida também deve produzir um efeito cascata nos estados, já que a Constituição vincula o número de deputados estaduais ao de federais.