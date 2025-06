Câmara sofreu desabamento de marquise na madrugada desta quarta-feira

Em meio ao forte temporal que atingiu o Estado entre esta terça e quarta-feira (18), um bolsão de ar causou um desabamento de marquise no 3º piso da Câmara de Porto Alegre durante a madrugada. Pelo horário, não havia ninguém no local e, por consequência, não tiveram feridos. A arquiteta do local descartou a umidade como causa para o acidente. A maior probabilidade é que algumas janelas ficaram abertas e, por conta da força dos ventos, formou-se um bolsão de ar, que causou a queda da estrutura.

A vereadora Comandante Nadia Gerhard (PL), presidente da Câmara, salienta que, recentemente, foi promovido um simulado de incêndio com desabamento de marquise no espaço, com o "objetivo de treinar a evacuação imediata de local de sinistro e a pronta resposta dos órgãos de segurança e saúde para salvar vidas".

Nadia afirma que, se estivessem em atividades regulares, "alguém poderia ser vitimado", por conta do alto fluxo de pessoas na área.