Ministro Moraes autoriza acareação entre Braga Netto e Mauro Cid

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira o pedido de acareação entre o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro Walter Braga Netto. Os dois devem ficar frente a frente na próxima terça-feira na sede do Supremo, em Brasília. Com isso, o general da reserva poderá sair do Comando Militar do Leste pela primeira vez desde que foi preso, há seis meses.

Moraes ainda deu aval para a acareação entre o ex-ministro Anderson Torres e o ex-chefe do Exército Marco Antônio Freire Gomes, que deve ocorrer no mesmo dia, e negou pedido de anulação da delação de Cid sob o argumento de que o pedido não deve ser feito na atual fase do processo. A decisão foi tomada nesta terça, primeiro dia após o término do prazo para as defesas dos réus do processo sobre a trama golpista apresentarem seus pedidos de novas diligências.

Essa é a penúltima etapa antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados do núcleo central da tentativa de golpe de Estado.

A principal controvérsia que deve ser colocada nas acareações é a suposta entrega de dinheiro do ex-ministro Braga Netto para um militar que, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, planejava a prisão e o assassinato de Moraes.