Mauro Cid é alvo de ação da PF por suspeita de planejar fuga; ex-ministro é preso

O tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, é alvo de mandatos da Polícia Federal, nesta sexta-feira, (13). Inicialmente, investigadores disseram à TV Globo que Mauro Cid tinha sido preso. Minutos depois, a informação era de que o mandado de prisão tinha sido revogado, portanto, ele nem chegou a ser detido. A defesa de Cid diz que ele deverá depor à Polícia Federal hoje, às 11h.A operação da PF deflagrada nesta sexta é motivada pela investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre uma suposta tentativa de Mauro Cid de obter cidadania portuguesa e, em seguida, fugir do Brasil.A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta o ex-ministro do Turismo Gilson Machado no Recife (PE). Segundo a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR), ele tentou obter um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid.Mauro Cid, Bolsonaro e outras 29 pessoas são réus por uma tentativa de golpe de Estado para manter, segundo a PGR, o ex-presidente no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.De acordo com a Polícia Federal, informa a TV Globo, Gilson Machado teria atuado junto ao Consulado de Portugal em Recife (PE), em maio de 2025, a fim de obter a emissão de um passaporte português para Cid, o que teria a finalidade de viabilizar a saída dele do território nacional.Procurada, a defesa De Mauro Cid nega que o tenente-coronel tenha pedido passaporte português ou tenha tentado deixar o País. Os advogados afirmam que ele tem cidadania portuguesa e a carteira de identidade de Portugal - e que isso foi informado ao Supremo Tribunal Federal (STF).