Prefeito de Maquiné defende inocência de vice preso: "exploração política desnecessária"

O prefeito de Maquiné, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, Luciano Alves (PDT), defende a inocência de seu vice, Lucas Fagundes (PDT), preso na última quinta-feira após ter sido acusado de crime ambiental. “Houve exploração política desnecessária”, classifica.

Alves explica que Lucas, antes de entrar para o trabalho público na última eleição, é agricultor. “Ele é de família tradicional que produz milho verde. Sem antecedentes criminais”, detalha.

Uma denúncia dava conta que Lucas Fagundes estaria alterando o curso d’água de sua propriedade. Porém, conforme o prefeito, tratava-se de um valo de lavoura para plantio de hortaliça. “Não há dano ambiental comprovado. É uma terra a mais de 100 metros do rio”, justifica.

Alves ressalta, ainda, que Lucas fazia o trabalho com uma máquina particular e após o horário de expediente. Com a "abordagem exaltada da guarnição", conforme o prefeito, o vice corre o risco de ter de ser submetido a uma cirurgia no braço devido a um possível rompimento nos ligamentos. Lucas foi solto na sexta-feira à noite e já voltou a atuar na prefeitura.

A prisão foi efetuada por agentes da Patrulha Ambiental da Brigada Militar. Conforme a imprensa local, uma audiência de custódia foi marcada para o dia 17 de junho no Fórum de Osório, com o objetivo de avaliar a legalidade da prisão.