Em Nice, Lula discursa sobre 'Amazônia azul' em agenda encurtada por resfriado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encurtou a agenda do último dia de sua visita à França, nesta segunda (9), devido a sintomas de um resfriado ou gripe. De manhã, ele participou da abertura da 3ª Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (UNOC3), em Nice. Ele deveria ficar até a sessão plenária, mas saiu mais cedo que o inicialmente programado.

• LEIA TAMBÉM: Lula afirma que acordo com UE será assinado antes do Brasil deixar presidência do Mercosul

Em seu discurso, na sessão de abertura, o presidente da França, Emmanuel Macron, dirigindo-se diretamente ao "caro Lula", lembrou a comunhão de objetivos entre a UNOC3 e a COP30, em novembro, em Belém.

Macron fez uma provocação indireta ao bilionário Elon Musk e seu projeto de viagens espaciais. Para o presidente francês, é preciso explorar "nossa última fronteira, os oceanos, em vez de nos precipitarmos para Marte".

"A Groenlândia não está aí para ser tomada", disse Macron em outro trecho do discurso, referindo-se ao projeto do presidente dos EUA, Donald Trump, de conquistar a ilha, território dinamarquês. O presidente brasileiro só começou a discursar às 10h43, quase duas horas depois do anunciado pelo Planalto. Com a voz rouca, pigarreou em alguns momentos. Lula fez uma brincadeira sobre o nome da cidade anfitriã da conferência. Disse achar que "Nice" era homenagem a uma mulher, mas que aprendeu que na verdade o nome "é resultado de muita luta" -vem de "niké", "vitória" em grego.

"Temos orgulho de ser uma nação oceânica", disse Lula, explicando o conceito de "Amazônia azul". "As duas Amazônias sofrem o impacto das mudanças do clima". O presidente da conferência, Rodrigo Chaves, presidente da Costa Rica, mencionou aos presentes que o discurso de Lula não fazia parte originalmente da programação da sessão de abertura, evidenciando que a participação do brasileiro foi antecipada.

Lula encerrou o discurso dizendo que na COP30 é preciso tomar "decisões importantes": convencer os chefes de Estado a acreditar nas mudanças climáticas, a investir na educação sobre o tema. "Quem defende a Amazônia precisa ir para ver a nossa COP30", acrescentou, convidando os presentes a ir a Belém em novembro.

Ainda no final da manhã, ele visitaria a sede da Interpol, organização internacional de polícias, em Lyon. Esse evento estava originalmente marcado para o início da tarde. O secretário-geral da entidade é brasileiro, o delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza, e Lula empenhou-se pessoalmente para que fosse eleito para o cargo.