PGR pede prisão preventiva de Carla Zambelli após deputada deixar o Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) irá pedir a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) após ela anunciar que deixou o Brasil. No último dia 9 de maio, a parlamentar foi condenada por unanimidade a dez anos de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

No entendimento dos ministros, Zambelli comandou a invasão aos sistemas institucionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o auxílio do hacker Walter Delgatti. O objetivo seria emitir alvarás de soltura falsos e provocar confusão no Judiciário. Outros dois processos ameaçam a vida política de Zambelli.

Em janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu cassar o seu mandato por desinformação eleitoral. Dois meses depois, o STF formou maioria para condená-la a cinco anos de prisão em regime semiaberto por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Na véspera do segundo turno das eleições de 2022, a parlamentar ameaçou atirar em um homem, nos Jardins, na zona oeste paulistana, depois de ter sido, segundo conta, hostilizada por um militante de esquerda. Zambelli nega todas as acusações e se diz vítima de perseguição.