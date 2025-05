Lula visita interior do Paraná e litoral de Santa Catarina nesta quinta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visita o interior do Paraná e o litoral de Santa Catarina nesta quinta-feira (29).Às 10h10min, Lula vai visitar a plantação orgânica da Fazenda Brasileira, no município paranaense de Ortigueira. Às 11 horas, também na cidade, o presidente vai fazer entregas relacionadas ao programa Terra da Gente, que busca ampliar e dar agilidade à reforma agrária no País.Às 16 horas, em Santa Catarina, ele vai participar da cerimônia de retomada de operações do Porto de Itajaí. Essa será a última agenda do dia.O retorno de Lula para Brasília será às 19 horas, de acordo com a agenda oficial.