Edegar Pretto assume como articulador nacional da Aliança ElesPorElas, da ONU Mulheres

Em reconhecimento à sua trajetória pública de 15 anos dedicada à conscientização de homens para enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, foi oficialmente designado pela ONU Mulheres como articulador nacional da Aliança HeForShe (ElesPorElas). A iniciativa é inédita: Pretto é o primeiro homem a assumir essa missão no Brasil. A cerimônia de posse foi realizada nesta quarta-feira (28), na Casa da ONU em Brasília, com a presença da representante interina da ONU Mulheres no Brasil, Ana Carolina Querino.

LEIA TAMBÉM: Câmara aprova criação do Dia Marielle Franco em 14 de março





O evento marcou a retomada do movimento HeForShe no Brasil, que há uma década mobiliza homens e meninos como aliados na promoção da igualdade e no combate à violência contra as mulheres e meninas. Com forte atuação na causa desde sua passagem pelo parlamento gaúcho, como deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Pretto agora leva sua experiência e articulação política para o cenário nacional e internacional, ocupando uma posição estratégica no esforço global da ONU Mulheres.



“Ser nomeado articulador nacional da Aliança HeForShe é um marco na minha trajetória e um reflexo de muitos anos de caminhada ao lado dos movimentos sociais. Anos de escuta, de aprendizado com as mulheres, de atuação para conscientizar os homens e enfrentar as violências que elas sofrem. Essa nova etapa é um chamado à ação. Quero mobilizar empresas, cidadãos e, especialmente, homens públicos dispostos a ouvir, refletir e agir com responsabilidade para enfrentar a epidemia de violência contra as mulheres e meninas”, destacou Pretto.



A nomeação de Pretto foi chancelada pelo escritório da ONU Mulheres em Nova York, seguindo um criterioso processo de avaliação. Ele vai promover o conceito de masculinidades transformadoras e liderar esforços para engajar homens, meninos, figuras públicas, empresas e organizações, atuando como porta-voz da causa. A ideia é ampliar a mobilização para que homens públicos assumam o compromisso de enfrentar a violência contra as mulheres e meninas e implementem ações em suas instituições.



A cerimônia foi prestigiada por autoridades como a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a secretária-executiva dos Direitos Humanos, Janine Mello, e representantes de organizações nacionais e internacionais, embaixadas da Finlândia, Irlanda, Luxemburgo e Áustria, além de membros da ONU, parlamentares, lideranças sociais e convidados ligados à pauta dos direitos humanos e da igualdade de gênero. Também marcou presença o cantor e ativista Thedy Corrêa, da banda Nenhum de Nós — integrante do Comitê Gaúcho ElesPorElas.