Posse de ministra das Mulheres vira desagravo a Marina

A cerimônia de posse da nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, que ocorreu nesta quarta-feira (28), se transformou em um ato de desagravo à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, após ela ter sido alvo de ataques e ofensas de senadores no dia anterior. A ministra do Meio Ambiente abandonou audiência da Comissão de Infraestrutura do Senado, na terça-feira (27), após o senador Plínio Valério (PSDB-AM) dizer que, como ministra, ela não merecia respeito.

A sessão foi marcada por provocações, interrupções e embates. Em outro momento, o presidente da comissão, senador Marcos Rogério (PL-RO), afirmou que a ministra deveria se pôr no lugar dela. "O que o senhor gostaria é que eu fosse uma mulher submissa. Eu não sou", reagiu Marina.

Discursaram no evento desta quarta as ministras Márcia Lopes e Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, além de Cida Gonçalves, ex-ministra da pasta - as três prestaram solidariedade à Marina. Márcia se referiu a ministra como "guerreira", classificou os ataques como "estarrecedores" e elogiou a sua postura. "Quando ela dizia 'não serei submissa', é isso mesmo. Jamais retrocederemos, jamais seremos submissas. O lugar dela é brilhando no mundo. Foi falado para ela 'coloque-se no seu lugar'. O lugar dela é brilhando no mundo, defendendo o meio ambiente, defendendo a nossa história, o povo brasileiro e as mulheres", afirmou.

O presidente Lula (PT) ligou para a ministra e disse que ela agiu certo ao deixar a audiência da comissão no Senado. A primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, mandou uma mensagem para Marina e saiu em defesa dela nas redes sociais.