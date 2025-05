Ministra Marina Silva abandona audiência após discussão com senadores em comissão

A ida da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, à Comissão de Infraestrutura (CI) ontem foi marcada por tensão e divergências entre a gestora e alguns senadores. Ela foi cobrada pela demora na liberação de licenças ambientais. Após três horas e meia de debate e desentendimento com o senador Plínio Valério (PSDB-AM), a ministra se retirou da audiência. As informações são da agência Senado.

Marina foi convidada a partir de requerimento do senador Lucas Barreto (PSD-AP) para tratar da criação de unidades de conservação marinha no Norte. O convite surgiu por preocupação do parlamentar de que essas áreas impossibilitassem a prospecção e exploração de petróleo na Margem Equatorial no Amapá.

Ao iniciar sua fala, o senador Plínio Valério disse que "a mulher merece respeito, a ministra não". Marina Silva exigiu um pedido de desculpas e, como não foi atendida, retirou-se da audiência. Ela lembrou ainda que o senador, em outra ocasião, chegou a falar em "enforcá-la".

"Sou ministra de Meio Ambiente, foi nessa condição que eu fui convidada e ouvir um senador dizer que não me respeita como ministra, eu não poderia ter outra atitude", disse Marina Silva em coletiva após a audiência. Para o senador Rogério Carvalho (PT-SE), a fala de Plínio Valério não cabe: "O debate político pode ser caloroso, pode expressar as divergências, mas manifestação de desrespeito é inaceitável".

Antes, a ministra já havia se desentendido com outros senadores. Ao presidente da CI, Marcos Rogério (PL-RO), ela disse que não é "submissa". Também houve bate-boca com o senador Omar Aziz (PSD-AM) sobre a liberação da pavimentação da BR-319 (Manaus-Porto Velho).