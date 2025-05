Fernanda Barth assume secretaria com promessa de diálogo

Na cerimônia de posse, o prefeito Sebastião Melo (MDB) agradeceu ao trabalho realizado por Rosani e deu as boas vindas à Fernanda. Segundo o chefe do Executivo, a intenção é melhorar a qualidade das políticas públicas em uma área estratégica para a reconstrução de Porto Alegre. Para a reportagem, a nova secretária afirmou que seguirá o trabalho de desburocratização, auxílio ao turismo, inovação, tecnologia e criatividade que a pasta vem realizando. "Vai ter muito diálogo, muita construção coletiva, porque não tem outra forma de estar à frente de uma secretaria como essa, que, pra mim, é um carro-chefe da prefeitura municipal", avaliou Fernanda.

Bobadra assume cadeira na bancada do PL

Como primeiro suplente do Partido Liberal, o vereador Alexandre Bobadra (PL) assumiu a cadeira deixada por Barth. Cassado em 2023, Bobadra é um dos indiciados da Operação Capa Dura, que investiga casos de corrupção na Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Durante a posse, Bobadra afirmou que sua volta ao Legislativo é a "reafirmação de um compromisso", marcada por mais maturidade, serenidade e preparo. "Aprendi com os meus erros e com os meus acertos, vou procurar fazer um mandato mais focado nas questões da cidade", pontuou o vereador. Ele também apontou que reduzirá a sua participação em pautas ideológicas. O presidente estadual do Partido Liberal, deputado federal Giovani Cherini (PL), esteve presente na cerimônia.

O retorno do vereador do PL ao plenário provocou a insatisfação de alguns parlamentares. "Nós vamos ter que engolir o Bobadra aqui, investigado pela polícia. Isso é uma tragédia das maiores, o parlamento sendo vilipendiado pelo próprio prefeito", afirmou o vereador Jonas Reis (PT), em discurso na tribuna. A vereadora Karen Santos (PSOL) também criticou a presença de Bobadra, afirmando ainda que, em seu último mandato, o vereador protocolou projetos que não se relacionavam à municipalidade, como a criação do Dia do Parque Tupã e do Dia do Patriota.

Dentre os parlamentares da base, também foi demonstrada certa antipatia em relação à Bobadra. Após a posse, a bancada do Partido Progressista, composta pelos vereadores Mauro Pinheiro (PP), Mariana Lescano (PP) e Vera Armando (PP), decidiu não participar da tradicional foto com o novo vereador. Antes da chegada de Bobadra ao plenário, alguns parlamentares rearranjaram seus assentos, discutindo sobre quem iria sentar ao lado do novo vereador.