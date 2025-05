Lula vai intensificar viagens pelo País para reagir a 'fake news'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silvas (PT) afirmou neste sábado (24) que vai "fazer política" e andar pelo país a partir do mês que vem para combater o que chamou de "mentira", "canalhice" e "fake news".

As declarações ocorreram durante viagem ao interior de Mato Grosso, onde ocorreu a cerimônia de lançamento do programa Solo Vivo, que prevê recuperar áreas de solo degradado e fortalecer a agricultura familiar, segundo o governo.

"No mês que vem, vou fazer política nesse país. No mês que vem, eu vou começar a andar esse país porque acho que chegou a hora de a gente assumir a responsabilidade de não permitir que a mentira, a canalhice, a fake news, ganhe espaço e que a verdade seja soterrada nesse país", afirmou o presidente.

Ele continuou: "Nós fazemos parte daquele tipo de político que pelo menos não quer perder o direito de andar na rua de cabeça erguida. Fui criado por uma mãe analfabeta, e a coisa que ela mais exigia da gente é que a gente não mentisse e que a gente respeitasse os outros".

As falas ocorrem após Lula passar por crises intensificadas por publicações da oposição nas redes sociais. Nesta semana, o governo correu contra o tempo para anunciar o recuo em mudanças no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) ainda no final da noite de quinta-feira (22) por temer a repetição da traumática experiência da crise do Pix, em janeiro.

À época, a disseminação de informações distorcidas sobre taxação de operações feitas pelo sistema invadiu as redes e afetou a popularidade do presidente. "Estou convencido de que nós aqui temos a obrigação moral de fazer com que a verdade derrote a mentira nesse país", disse Lula neste sábado.

O petista associou as mentiras a "gente maldosa" e "agressiva", "que não respeita adversário" e "que não sabe viver democraticamente", embora não tenha citado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal rival. Ele voltou a defender a regulação de redes sociais e mencionou, nesse momento, a proibição de celulares nas escolas.

O presidente visitou o assentamento Santo Antônio da Fartura, no município de Campo Verde (a cerca de 130 km de Cuiabá). A agenda também teve entrega de chaves de máquinas agrícolas. Lula esteve acompanhado por ministros e políticos locais, incluindo o governador de Mato Grosso, o bolsonarista Mauro Mendes (União Brasil).

Sentado ao lado do presidente, Mendes foi alvo de vaias ao ser citado em mais de uma ocasião durante a cerimônia. Também ouviu gritos de "Mauro, faz o L", uma referência do público à letra inicial de Lula. O governador apoiou Bolsonaro nas eleições de 2022 e participou nos últimos meses de manifestações de apoiadores do ex-presidente por anistia a envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Outro nome presente na cerimônia, o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, fez um discurso com elogios a Mendes, procurando destacar projetos desenvolvidos em parceria entre o governo federal e a gestão estadual.

Mas também causou constrangimento ao ironizar, diante do bolsonarista, o episódio em que um apoiador de Bolsonaro se pendurou em um caminhão em um protesto após a eleição de 2022. Em discurso, o governador exaltou sua própria gestão e parabenizou o presidente pela iniciativa do projeto. Ao mencionar grandes produtores rurais, disse que o público não deveria vaiá-los.