CNM encerra Marcha de prefeitos a Brasília com recorde de público

Encerrou nesta quinta-feira (22) a 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida anualmente pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e que tem o objetivo de levar à capital federal as reinvindicações e prefeitos de todo o Brasil. A edição de 2025 foi marcada pela quebra do recorde de público, com mais de 14 mil pessoas.

