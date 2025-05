Moraes rejeita pela 1ª vez denúncia contra 2 citados

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para tornar réus mais 10 denunciados por envolvimento em uma trama golpista para manter Jair Bolsonaro (PL) na Presidência da República. Pela primeira vez ao longo das sessões de análise da acusação, o relator rejeitou as denúncias contra dois dos envolvidos. O voto de Moraes conseguiu maioria e, com os outros três julgamentos, agora são 31 envolvidos que passam a responder à ação penal sobre o tema.

LEIA TAMBÉM: Justiça dá 20 dias para Planalto explicar viagens de Janja

No caso das denúncias rejeitadas, o ministro considerou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) não foi capaz de apresentar indícios suficientes contra os denunciados Nilton Diniz Rodrigues e Cleverson Ney Magalhães. "Os dois aqui, e em relação a ambos a minha análise é semelhantes, acabaram sendo denunciados por existirem referências ao nome de ambos, um era assessor do Estevam Theophilo e o outro assessorava Freire Gomes, mas não há mais nenhuma imputação comprovada ou com indícios suficientes", disse o relator. Freire Gomes era o comandante do Exército na época e não foi denunciado.

Segundo Moraes, a situação dos dois acusados é diferente dos demais no tratamento dado pela PGR. "Me parece que o mínimo necessário, como vimos em relação aos demais, uma ampla investigação, trocas de mensagens, informações tecnológicas, aqui me parece que não pode ser penalizado porque o recebimento da denúncia tem que ser feito com a razoabilidade necessária, porque é sempre um ônus para responder a ação penal. São menções", afirmou. Este é o maior grupo da denúncia. As outras três partes analisadas até aqui foram aceitas de forma unânime.