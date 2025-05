Prefeitura de Porto Alegre troca secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo após cinco meses

O prefeito Sebastião Melo e a vice-prefeita Betina Worm anunciaram, nesta terça-feira (20), a transição na liderança da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (Smdete). A vereadora Fernanda Barth (PL) assumirá a titularidade da pasta a partir de segunda-feira (26), sucedendo a empresária Rosani Pereira, que estava à frente da secretaria até então.

Sebastião Melo desfilia Porto Alegre da Confederação Nacional dos Municípios

“A mudança faz parte de um contexto político, que dialoga, constrói e respeita decisões dos partidos que integram a gestão.. À secretária Rosani, todo meu reconhecimento por ter aceito o desafio de integrar o governo e deixado marcas consistentes nesses meses, que contribuirão para as entregas em uma das áreas mais simbólicas na transformação e reconstrução de Porto Alegre.” – Prefeito Sebastião Melo.Rosani Pereira destacou o trabalho realizado nos últimos meses e o legado deixado na condução de projetos estratégicos da prefeitura.“Tive uma experiência muito rica nesses meses à frente da secretaria. Junto de um time qualificado de servidores e técnicos, estruturamos projetos importantes especialmente no âmbito do turismo, onde Porto Alegre tem potencial estratégico a ser explorado.continuar se desenvolvendo”, afirma Rosani.. Vereadora em seu segundo mandato, desenvolveu trabalhos em comunicação estratégica, gestão de imagem e análise política. Com experiência em campanhas eleitorais, também trabalhou como consultora, professora e palestrante em temas relacionados à política, mídia e gestão de crise, além de ter passagem pela Prefeitura de Porto Alegre e por outros órgãos públicos e privados.