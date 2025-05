Vereadora deve assumir comando de secretaria municipal

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos ganhará novo comando nas próximas semanas. A atual vereadora Fernanda Barth (PL) deve ser nomeada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) para chefiar a pasta, concretizando assim a primeira troca no secretariado municipal.



O nome de Fernanda foi apontado à prefeitura pelo Partido Liberal (PL), que também realizou a indicação da atual secretária da pasta, Rosani Pereira (PL). De acordo com fontes próximas ao governo, a mudança é motivada por suposta “inação” de Rosani frente às demandas da secretaria. Na avaliação do líder do governo na Câmara, vereador Idenir Cecchim (MDB), a saída da secretária se daria porque ela não está gostando de atuar no cargo.

Segundo a vereadora Fernanda Barth (PL), nenhum convite oficial para seu ingresso na secretaria foi feito. No entanto, ela confirma que seu nome está sendo cotado para o cargo. “A troca não é uma decisão do PL, é uma decisão do governo”, pontua. O assunto será tratado em reunião da bancada do PL com o prefeito Sebastião Melo (MDB), que retorna de Brasília nesta quarta-feira (14).

Se a alteração se concretizar, Alexandre Bobadra (PL) preencherá a vaga de Fernanda na Câmara de Vereadores. Recentemente, Bobadra se tornou indiciado na Operação Capa Dura, que investiga casos de corrupção na Secretaria de Educação (Smed). O ex-vereador estava impedido de assumir cargos públicos por uma medida cautelar concedida pelo Judiciário, que venceu no dia 4 de maio e não foi renovada. Se denunciado pelo Ministério Público, Bobadra poderá ser impedido de atuar como vereador, sendo então substituído por Fabiano Rheinheimer (PL).