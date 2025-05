Augusto Nardes é sondado para concorrer ao Piratini ou ao Senado em 2026

Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) desde 2005, o gaúcho Augusto Nardes afirmou nesta quarta-feira (14) que recebeu sondagens do PP e do PL para que seja candidato ao governo do Rio Grande do Sul ou ao Senado nas eleições de 2026. De acordo com o ministro, não lhe foi realizado um convite oficial, e neste momento o seu foco não é a política partidária. Nardes não negou, porém, uma possível candidatura no ano que vem.“Dois partidos estiveram em contato comigo, o PP e o PL. A possibilidade que foi falada pelos dois partidos que me sondaram foi se eu aceitaria ser senador ou governador. Não houve ainda o convite, foi apenas uma sondagem, porque eu ainda sou ministro e não posso me envolver em política enquanto ministro. Como vivemos em uma democracia eu posso ouvir as pessoas, mas eu não estou dizendo que sou candidato”, declarou Nardes. Antes de ser ministro do TCU, Augusto Nardes atuou como deputado federal pelo Rio Grande do Sul por três mandatos (1995-2005), sendo que o último foi interrompido pela metade após ser indicado Tribunal pelo presidente da República à época, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também foi deputado estadual por dois mandatos, de 1986 a 1995.