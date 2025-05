Airton Lima presta homenagem ao movimento Legendários na Assembleia gaúcha

No período do Grande Expediente da sessão plenária, nesta terça-feira (13), o deputado estadual Airton Lima (Podemos) prestou homenagem ao movimento Legendários. Conforme divulgado no site da Assembleia Legislativa, ele falou sobre a sua origem e presença em 13 países, sendo que no Brasil reúne atualmente mais de 60 mil pessoas.

O deputado fez menção ao importante trabalho do grupo durante as enchentes de 2024. “Ao defender o Dia Estadual dos Legendários, estamos reconhecendo um bem coletivo, um patrimônio humano, social e espiritual do nosso Estado”, acrescentou.



Os Legendários surgiram em 2015, na Guatemala, com pouco mais de 100 participantes. “O que era um pequeno grupo cresceu de forma surpreendente. Hoje o movimento está presente em 13 países e reúne mais de 102 mil pessoas”. Lima informou que no Rio Grande do Sul os Legendários têm crescido de forma significativa. O movimento acolhe evangélicos, católicos, espíritas e pessoas de todas as crenças, sem qualquer tipo de restrição religiosa, relatou.



“Nós estamos vivendo um tempo de muitos desafios. Tempos em que a fé é ignorada, a generosidade é mal compreendida e a solidariedade parece rara. É nesse cenário que precisamos refletir sobre o papel que cada um de nós tem na construção de uma sociedade mais justa e fraterna”, ressaltou o parlamentar. Ele também fez menção ao uso das redes sociais, defendendo que não sejam usadas para a desinformação.



Participaram o legendário Vinícius Tanaka, de Passo Fundo; o vereador Roberto Cavallin, de Gramado; o vereador Felipe Faller, de Cachoeira do Sul; e Alessandro Pereira, de Capão da Canoa, e outros convidados e integrantes do movimento.