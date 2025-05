PSDB ingressa em bloco com Podemos, PDT e PSD na Câmara

União entre partidos de centro, o novo bloco, chamado de "Superação da Polarização", foi anunciado na sessão desta segunda-feira (12) na Câmara de Porto Alegre. O bloco, composto por PSDB, PDT, Podemos e PSD, terá sete vereadores e será o segundo maior da casa, perdendo apenas para a junção entre PT, PCdoB e PSOL, que possui 12 parlamentares.

Com exceção do PSDB, os três outros partidos já compunham um bloco, que possuía quatro vereadores. Com a adição dos tucanos, o grupo terá mais vagas em comissões e na discussão do Plano Diretor. A entrada do partido também marca uma aproximação ao Podemos, com o qual deve fundir nos próximos meses.

LEIA TAMBÉM: Maneco Hassen prevê para 2026 entrega de metas da reconstrução do RS

Na visão do vereador Moisés Barboza (PSDB), esse é um movimento para ampliar o poder interno e a representação das ideias do partido na Câmara. A aproximação ao Podemos, de acordo com o parlamentar e com o vereador Hamilton Sossmeier (Podemos), também estimula o trabalho conjunto dos vereadores dos partidos, que deverão formar uma bancada única no próximo ano.

De acordo com a vereadora Claúdia Araújo (PSD), o aumento do bloco amplia a força interna e auxilia partidos com menos representação a participarem de debates em comissões. Seu nome já foi escolhido pelo bloco para integrar a CPI do Dmae, que deverá ser instalada nas próximas semanas, e deve ser uma das indicações para a comissão do Plano Diretor.