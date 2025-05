Depoimentos do núcleo de Bolsonaro sobre os atos de 8/1 começam 19 de maio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu ontem marcar para os dias 19 de maio a 2 de junho o depoimento das testemunhas do núcleo central da trama golpista. As audiências devem começar com as testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República, com início às 15h de 19 de maio.

A acusação elencou seis pessoas para depor sobre a trama golpista, como os ex-chefes militares Freire Gomes (Exército) e Baptista Júnior (Aeronáutica). Os dois afirmaram à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou a eles uma minuta de decreto que previa um golpe de Estado.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e ex-integrantes do governo Bolsonaro também devem prestar depoimento. O segundo grupo a depor serão as testemunhas elencadas pela defesa do tenente-coronel Mauro Cid. Como o militar firmou acordo de colaboração premiada, ele será sempre o primeiro dos acusados a se manifestar. Moraes definiu que a ordem deve seguir com as testemunhas indicadas por Alexandre Ramagem, Braga Netto, Augusto Heleno, Almir Garnier Santos e Anderson Torres.

As testemunhas indicadas pela defesa de Bolsonaro devem ser as últimas, em 30 de maio e 2 de junho.