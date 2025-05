Prefeita de Nonoai é empossada presidente da Famurs para biênio 2025/26

A prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira, foi empossada presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) nesta quarta-feira (7), último dia do 43º Congresso dos Municípios do RS, realizado em Erechim. Ela será a primeira mulher à frente da entidade e recebe o cargo do ex-prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda (PRD), que comandou a Famurs entre o ano passado e o vigente. “Vou buscar a convergência e avançar com unidade. Nossa gestão terá posições firmes e claras, mas quando não tiver convergência, vamos trabalhar para haja respeito”, afirmou Adriane na cerimônia de posse. A prefeita também destacou que irá atuar para fortalecer a parceria entre Famurs e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) na pauta da Reforma Tributária, um assunto que vem gerando atritos entre a CBM e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP). A principal diferença entre as duas entidades é que a primeira abrange quase todos os municípios do Brasil, enquanto a FNP representa apenas aqueles com mais de 90 mil habitantes. Já Arruda, ao se despedir do comando da Famurs, destacou a trajetória de sua sucessora: “Sua competência já foi comprovada com sua reeleição em Nonoai, e sabemos da sua constante defesa do municipalismo”. Adriane Perin foi indicada pelo PP à presidência da Famurs. O comando da entidade é dividido entre os quatro partidos que mais elegeram prefeitos no Rio Grande do Sul em eleições municipais. Portanto, para os próximos mandatos, as indicações serão do MDB, do PDT e do PL.