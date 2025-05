Governo chega a 12 trocas na Esplanada dos Ministérios

O presidente Lula (PT) trocou dois ministros do governo nos últimos dias. Carlos Lupi (PDT) pediu demissão do cargo de Ministro da Previdência dez dias após operação que revelou um esquema de fraude em descontos não autorizados em aposentadorias do INSS. Ele foi substituído pelo secretário-executivo da pasta, Wolney Queiroz Maciel. Cida Gonçalves, por outro lado, foi demitida do Ministério das Mulheres. No lugar dela, foi nomeada a também petista Márcia Lopes, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à fome do segundo mandato de Lula.

Com as quedas de Lupi e de Cida, já são 12 trocas na Esplanada dos Ministérios. O presidente já realizou uma minirreforma para acomodar mais partidos do centrão no Executivo, além de ter exonerado outros titulares por denúncias em casos de corrupção ou por pressão em torno do desempenho nas pastas. Destas 12 alterações, 9 foram por substituições, enquanto 3 foram realocações.

O número de trocas no primeiro escalão do petista é menor que o visto no mandato do antecessor Jair Bolsonaro (PL). No mesmo período de governo, já havia 16 trocas.