Bancada do PSDB se reunirá com Eduardo Leite para discutir fusão da sigla com o Podemos

Com o início oficial das discussões sobre a possível fusão com o Podemos, deputados estaduais e federais do PSDB se reunirão com o governador Eduardo Leite (PSDB) para entender as definições e as possibilidades para o futuro do partido. A convenção nacional da sigla ocorrerá no dia 5 de junho, quando será votada a proposta de fusão e possíveis alterações no regimento interno.

Na avaliação da deputada Delegada Nadine (PSDB), a fusão descaracterizará a sigla, mas esse tipo de movimentação faz parte da política. “Estamos tentando achar uma saída digna para o partido”, pontuou. A parlamentar afirmou estar incomodada com a condução das decisões, que ocorrem nacionalmente, sem possibilidade de participação dos membros estaduais. Ela ainda pontua que está preparada para deixar o partido, caso ache necessário.

Para o deputado Professor Bonatto (PSDB), líder da bancada da sigla na Assembleia Legislativa, há um sentimento de incerteza sobre os próximos passos, mas é preciso ter paciência. “Esse é o caminho encontrado com melhor repercussão”, avaliou. Na visão do parlamentar, a descaracterização do partido será inevitável. "Estamos abrindo mão do PSDB que construímos”, finalizou.