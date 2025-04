Aprovado projeto para contratações emergenciais de servidores no IGP

Com 52 votos favoráveis, os deputados estaduais aprovaram, nesta terça (29), a contratação de 38 novos servidores para o Instituto-Geral de Perícias (IGP), sendo 22 médicos-legistas e 16 auxiliares de perícia, a serem distribuídos em todo o Estado. O projeto, enviado à Assembleia Legislativa pelo Executivo, prevê que as contratações terão duração de um ano, com possibilidade de renovação.

Os parlamentares aprovaram ainda o texto que renova contratos emergenciais já firmados no instituto, prorrogando-os até março de 2026. A proposta também foi aprovada por unanimidade no Parlamento.

Na visão do deputado Frederico Antunes (PP), líder do governo na casa, a falta de profissionais do IGP é um problema em diversos municípios do Estado. Em Uruguaiana, explica ele, a população precisa aguardar o deslocamento de médicos baseados em cidades da região, como Santana do Livramento, o que pode demorar horas. Antunes afirma que os chamamentos dos servidores concursados para o órgão não foi suficiente para suprir a demanda, que é pontual, e por isso optou-se por contratos emergenciais. "O IGP é o primeiro passo para os esclarecimento na segurança", pontuou.

Por outro lado, o deputado Miguel Rossetto (PT), líder da oposição, afirma que esse projeto evidencia o "desmonte do serviço público" no Estado. Ainda que a bancada tenha votado favoravelmente, por reconhecer o déficit de funcionários do órgão, Rossetto crítica a contratação temporária de profissionais que executam a atividade fim do instituto. "Vamos continuar defendendo que o serviço público exige trabalho permanente e profissionais, portanto, com contrato permanente", finalizou ele.