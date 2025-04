INSS não deveria intermediar associações e pensionistas, diz ministro Carlos Lupi

O ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), afirmou nesta terça-feira que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não deveria intermediar as relações entre associações para aposentados e beneficiários do instituto.

"Resolveram colocar o INSS com mais esse trabalho. É mais cômodo (para as associações) o desconto em folha do que ter que ir atrás do aposentado todo mês", disse o ministro em reunião da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados.

Lupi foi convidado para participar da sessão antes de Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU) deflagrarem a operação Sem Desconto, que mira os descontos indevidos em benefícios do INSS.

Ele manteve a confirmação de presença após os desvios serem revelados, o que aumentou a atenção para a sessão. Na sua fala, defendeu as ações do governo e disse que um problema como esse não se resolve de um dia para o outro.

"Temos sociedade que tem vocação da esperteza. Coibir isso a gente tenta, a gente luta, mas é mentira dizer que isso se resolve em estalar de dedo", afirmou. "Essa quadrilha não vem de hoje e nosso papel é investigar e botar na cadeia", continuou.

O PT tem só dois parlamentares na comissão. Diante disso, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), participou da sessão para defender o governo do presidente Lula (PT) em caso de ataques da oposição.

Além dele, compõem a ala de defesa os deputados Ana Paula Lima, (PT-SC), Camila Jara (PT-MS) e Jilmar Tatto (PT-SP),

A oposição também enviou parlamentares que não são membros da comissão, como o deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo).

A ação da PF e da CGU tem como objetivo combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. De acordo com as investigações, a soma dos valores descontados chega a R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024, mas ainda será apurado qual a porcentagem foi feita de forma ilegal.

Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, com um único alvo, foram apreendidos vários carros, como uma Ferrari e um Rolls Royce, avaliados em mais de R$ 15 milhões.