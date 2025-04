Podemos convida ex-governador Ranolfo Vieira Júnior para concorrer em 2026

Em meio a um processo de fusão com o PSDB, o Podemos gaúcho convidou nesta terça-feira (29) o ex-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (sem partido), para ser candidato a algum cargo nas eleições gerais de 2026. Ranolfo, que atualmente é diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), disse que está avaliando a possibilidade. O ex-governador era filiado ao PSDB, e se desligou do partido em 2023 para poder assumir cargo no BRDE. Para o presidente estadual do Podemos, Everton Braz, Ranolfo reúne todas as credenciais que a sigla busca em um político. "Seria uma grande representação nas eleições de 2026”, afirmou o dirigente. Ranolfo Vieira Júnior foi eleito vice-governador do Rio Grande do Sul em 2018, e assumiu o Piratini de março a dezembro de 2022. Naquele ano, o então governador Eduardo Leite (PSDB) renunciou ao cargo para tentar concorrer à presidência da República, o que acabou não ocorrendo, pois o gaúcho perdeu as eleições internas de seu partido para o ex-chefe do executivo paulista, João Dória. Agora, Ranolfo estuda retomar a vida pública na política partidária. Na reunião com o Podemos, não foi indicado a qual cargo a sigla pretende que o ex-governador gaúcho concorra.