Centrais sindicais fazem marcha a Brasília e levam reivindicações do 1º de Maio ao presidente Lula

As centrais sindicais realizam nesta terça-feira (29), em Brasília, marcha até a praça dos Três Poderes, onde vão entregar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a pauta de reivindicações trabalhistas, cujo principal ponto é a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais e o fim da escala 6x1.

Os debates acerca dos temas a serem defendidos em 2025 começaram em 9 de abril. A pauta tem 26 pontos, incluindo isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, projeto já enviado pelo governo ao Congresso, igualdade salarial entre homens e mulheres, conforme diz a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e lei publicada em julho de 2023, fim da carestia e menos juros, mais empregos.

Na quinta-feira, 1º de Maio, quando se celebra o Dia do Trabalho, ocorrerá o ato unificado das centrais, na praça Campo de Bagatelle (zona norte), na capital paulista. CUT (Central Única dos Trabalhadores), Força Sindical, UGT (União Geral dos Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), NCST (Nova Central Sindical dos Trabalhadores), Intersindical e Pública têm como missão levar público maior do que em 2024.

No ano passado, as celebrações ocorreram na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians, em Itaquera (zona leste), e reuniu um grupo pequeno de trabalhadores, o que fez com que Lula emitisse seu descontentamento com a organização e desse uma "bronca" pública no ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo (PT).

A presença do Lula em São Paulo não está confirmada. Fontes afirmam que ele só viria ao 1º de Maio das centrais sindicais se, depois, pudesse ir também ao evento organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (ABC), berço político do presidente. Mas o desgaste da saúde seria grande, já que esteve em viagem internacional recentemente.

Em São Paulo, o evento terá o sorteio de 10 veículos Polo Track zero-quilômetro, da Volkswagen. O ato começa às 9h, sendo que das 11h às 13h estão previstos os discursos políticos, com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, deputados e presidentes de sindicatos.

Marinho também irá para o ABC. Dentre os show já confirmados na praça Campo de Bagatelle estão Fernando e Sorocaba, Edson e Hudson, Grupo Pixote, Marília Tavares, Thaeme & Thiago, Thales Lessa, Sampa Crew, Fátima Leão, Nando Moreno, e Gustavo Moura & Rafael.

Até o dia do evento, serão distribuídos 3 milhões de cupons para os sorteios.

O lema definido para este ano foi "Por um Brasil mais justo: Solidário, Democrático, Soberano e Sustentável" e, embora o ato unificado das centrais se mantenha como em 2018, quando Lula foi preso e fizeram o primeiro evento conjunto em São Paulo (SP) e Curitiba (PR), a CUT participa como convidada e outras centrais, como organizadoras.

A divisão teria ocorrido por conta do formato do evento, com a reedição dos famosos sorteios de carro, que levavam milhares de pessoas à praça Campo de Bagatelle, mas oficialmente, a central nega e diz que seus debates começaram com plenárias em todo o País sobre quais são as prioridades para os trabalhadores.

Ricardo Patah, presidente da UGT, afirma que, na prática, nada mudou e todos estão juntos na organização. Para ele, que também é presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, é "essencial" a redução da jornada, nem que seja de 44 horas semanais para 40 horas. "A mudança na escala 6x1 é a alma de todas as bandeiras", diz.

O ABC volta a ter festividades de 1º de Maio após nove anos. O ato vai das 10h às 18h, no paço Municipal de São Bernardo, que fica na praça Samuel Sabatini, região central.