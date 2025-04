CPI da Garoa fará sessão sem público para ouvir sobreviventes do incêndio

Após o não comparecimento das testemunhas convocadas para a sessão desta segunda-feira (28), os vereadores que compõe a CPI da Pousada Garoa aprovaram requerimentos para o envio de documentos e o registro de novas oitivas. Uma das solicitações aceitas autoriza a realização de sessões sem espectadores externos, para que as testemunhas se sintam mais à vontade de expor seus relatos.

De acordo com o vereador Ramiro Rosário (Novo), que enviou o pedido para sessões mais privadas, as testemunhas têm se sentido ameaçadas e ocultando fatos de seus depoimentos. "Nós tivemos informações, posterior à sua fala durante a sessão, de que uma das testemunhas gostaria de ter falado mais e dado mais detalhes sobre o que aconteceu na noite do incêndio, mas ficou com receio de possíveis represálias", explicou Rosário. A testemunha será convocada novamente para um oitiva apenas com os vereadores.

Os parlamentares também autorizaram a solicitação de envio dos laudos periciais do Instituto-Geral de Perícia e as mensagens trocadas pelo porteiro da unidade incendiada e André Kologeski da Silva, dono das Pousadas Garoa. Os vereadores suspeitam que havia uma comunicação prévia aos estabelecimentos da rede sobre quando ocorreriam as fiscalizações da prefeitura. Também requisitaram o envio do laudo de liberação do uso de prédio e adicionaram novos nomes à lista de testemunhas, como os sócios da empresa que forneciam extintores de incêndio às pousadas e o bombeiro que efetuou os resgates na noite da tragédia.

De acordo com o presidente da CPI, vereador Pedro Ruas (PSOL), o encerramento dos trabalhos da comissão está previsto para o dia 15 de junho. Na próxima semana, a expectativa é ouvir Cristiano Roratto, ex-presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc).