Bolsonaro segue sem movimentos intestinais há duas semanas e permanece na UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua sem movimentos intestinais e sem poder se alimentar pela via oral ou por sonda, e continua o tratamento para as alterações no fígado que surgiram em exames realizados durante a semana, informa o boletim médico deste sábado (26). O registro do hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado, acrescenta que ele deve permanecer sob acompanhamento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por tempo indeterminado.

Por enquanto, Bolsonaro segue se alimentando exclusivamente por injeção na veia e há restrição para receber visitas.



Segundo os médicos, o ex-chefe do Executivo tem quadro clinicamente estável, sem febre ou alterações da pressão arterial. Enquanto internado, ele continua realizando a fisioterapia motora, com medidas de prevenção de trombose venosa.



O ex-presidente está sob acompanhamento há duas semanas. Ele foi internado no dia 11 de abril e passou por uma laparotomia dois dias depois. A cirurgia visa liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal do paciente e é consequência de complicações após a facada que Bolsonaro tomou em 2018, em atentado durante a campanha presidencial.



Apesar de as visitas não serem recomendadas, nos últimos dias e em ocasiões diferentes, Bolsonaro recebeu o pastor evangélico Silas Malafaia, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu entrevista à televisão e até participou de uma live direto da UTI do hospital.



Na quarta-feira (23) ele foi intimado por uma oficial de Justiça sobre ação do golpe. Como Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo, o tribunal considerou que ele "demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado". Ele reagiu reclamando com a oficial encarregada da tarefa.